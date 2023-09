2. Fußball-Bundesliga „Die Tendenz geht klar zu Julian Krahl“

Nach den jüngsten Erfolgen geht Kaiserslautern mit Selbstvertrauen in die Partie gegen den Club von der Ostsee. „Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, haben vier davon gewonnen. Wir können mit breiter Brust auftreten – aber wir werden nicht den Hasardeur spielen“, sagte Schuster. Durch den Aufschwung in den vergangenen Partien ist der FCK, der seine ersten beiden Saisonspiele verloren hatte, in der Tabelle mittlerweile auf Platz sieben geklettert. Allerdings blieben die Roten Teufel in allen sechs Zweitliga-Spielen der aktuellen Saison nie ohne Gegentor. Schuster hofft, dass es sein Team gegen Rostock schafft, hinten erstmals die Null zu halten. „Das Übel war in den letzten Spielen nicht das Verteidigen im Strafraum, sondern es lag daran, dass wir nicht den Zugriff im Mittelfeld hatten“, sagte der 55-Jährige. „Wir sind da nicht aktiv in die Zweikämpfe gegangen und konnten so das Kombinationsspiel des Gegners nicht unterbinden. Da haben wir die Woche noch mal den Finger in die Wunde gelegt.“