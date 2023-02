2. Fußball-Bundesliga : Rote Teufel fordern „zorniges“ Kleeblatt

Außenverteidiger Philipp Hercher ist beim 1. FC Kaiserslautern „ganz nah dran an der Startelf“, sagt sein Trainer Dirk Schuster. Vielleicht bringt er seinen Edelreservisten ja, wenn Gefahr aus der Distanz gefragt ist. Hercher erzielte in dieser Saison das bislang einzige Fernschuss-Tor der Roten Teufel. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Neis /Eibner-Pressefoto

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern geht trotz der beiden jüngsten Niederlagen mit breiter Brust in sein Heimspiel am Samstag gegen Greuther Fürth. Der Gegner ist unter seinem neuen Trainer Alexander Zorniger aber klar im Aufwind.

Dirk Schuster ist in der Regel ein angenehmer Gesprächspartner. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trägt bei den Pressekonferenzen der Roten Teufel meist ein Lächeln im Gesicht und gibt bereitwillig Auskunft über die kommende Partie seiner Mannschaft. Am Donnerstag, als Schuster den Journalisten im Hinblick auf das Heimspiel des FCK an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Fritz-Walter-Stadion gegen die Spvgg Greuther Fürth Rede und Antwort stand, reagierte der 55-Jährige aber auch einmal unwirsch.

„Tut mir leid, damit kann ich nicht viel anfangen“, antwortete Schuster auf die Frage, ob die jüngsten beiden Niederlagen gegen den FC St. Pauli (0:1) und den SC Paderborn (0:1) Kratzer auf dem Ego seiner Spieler hinterlassen haben könnten. „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten in diesem Jahr vier Spiele, drei davon auswärts. Eins in Hannover, die oben angreifen wollten. Eins auf St. Pauli, die zwölf Punkte aus den letzten vier Spielen geholt haben. Eins in Paderborn, die auch Ambitionen Richtung erste Liga haben. Und eins gegen Kiel, die seit Jahren zum Tafelsilber der zweiten Liga gehören“, meinte der Trainer. Und schob angesäuert hinterher: „Und jetzt fragen Sie, ob das am Ego kratzt, wenn man aus diesen Spielen ‚nur‘ sechs Punkte geholt hat?“

Schuster räumte ein, dass seine Mannschaft im Spiel gegen St. Pauli „ihre Leistung nicht zu 100 Prozent auf den Platz bekommen hat“. Aber: „In Paderborn haben wir ein hochanständiges Spiel gemacht. Das ist eine Mannschaft, die von sich selbst sagt, dass sie neben dem Hamburger SV die torgefährlichste der Liga ist. Wir hatten gegen sie aber mehr Torschüsse und auch mehr Hochkaräter. Das ist eine Leistung, auf der wir aufbauen sollten, statt uns auf das Ergebnis festnageln zu lassen“, meinte Schuster, dessen Mannschaft durch die beiden Niederlagen vor dem Spieltag auf Platz fünf gerutscht war. Der Rückstand auf Relegationsrang drei ist mit fünf Punkten aber noch überschaubar.

Ein Brett seien aber nicht nur die letzten Gegner gewesen, sondern auch der kommende, Greuther Fürth, meint der Fußballlehrer. Denn unter Trainer Alexander Zorniger, der bei den Kleeblättern Ende Oktober das Amt von Marc Schneider übernommen hat, habe sich das Spiel der Mittelfranken „gravierend“ geändert, sagte Schuster. Der Gegner sei nicht mehr mit jener Mannschaft zu vergleichen, den der FCK in der Hinrunde auswärts mit 3:1 bezwungen hatte. „Alex macht dort einen hervorragenden Job. Zählt man nur die Spieltage seit er dort Trainer ist, stünde Fürth auf Platz fünf. Sie sind viel stabiler geworden, kassieren weniger Gegentore und haben unter anderem beim 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV echte Duftmarken gesetzt. Man darf auch einfach nicht vergessen: Fürth hat letzte Saison noch in der Bundesliga gespielt“, analysierte der FCK-Trainer.

Der „Unterschiedsspieler“ der Kleeblätter sei Branimir Hrgota. Auf den Stürmer aus Schweden, der für Fürth, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach 138 Spiele in der ersten Bundesliga absolviert hat, müsse sein Team „höchstes Augenmerk“ legen, forderte Schuster und warnte: „Er ist torgefährlich, tritt gute Standards, ist schlitzohrig, setzt seine Mitspieler gut in Szene und erkennt offene Räume.“

Respekt hat Schuster vor dem kommenden Gegner, der sich unter Zorniger vom Mauerblümchen in ein „zorniges Kleeblatt“ verwandelt und vom drittletzten auf den zehnten Platz vorgearbeitet hat. Aber keine Angst. „Wir können das Spiel mit breiter Brust angehen, weil wir in Paderborn bei einer Spitzenmannschaft gezeigt haben, dass wir auf Augenhöhe mitspielen können“, betonte Schuster. Möglicherweise ein gutes Omen für den FCK: Alle vergangenen sieben Heimspiele in der 2. Bundesliga gegen Fürth gewannen die Pfälzer. Auf die Frage, wie die Chancen stehen, dass am Samstag ein achter Sieg dazukommt, antwortete der Trainer aber verschmitzt: „Es geht bei 0:0 los, also denke ich, es sind 33 Prozent.“

Kaiserslautern hat derzeit keine Verletzten zu beklagen und kann sich gegen Fürth erneut auf eine stattliche Kulisse auf dem Betzenberg freuen. Bis Donnerstag waren für das Spiel 36 859 Karten verkauft. „Es soll wieder eine gesunde Symbiose zwischen Publikum und Fans geben. Wir wollen alles abrufen, was im körperlichen Bereich möglich ist, damit die drei Punkte in Kaiserslautern bleiben“, sagte Schuster.

Ob er zu diesem Unterfangen, erneut auf die in Paderborn gewählte Dreierkette in der Abwehr baut, oder zu einer Viererkette zurückkehren wird, verriet der Trainer nicht. Wohl aber, dass Außenverteidiger Philipp Hercher nah an der Startelf dran sei. „Wir haben registriert, dass er da unbedingt hin will. Die Konkurrenzsituation auf den Außen ist groß, was es für ihn nicht unbedingt einfacher macht. Aber er ist auf jeden Fall eine Alternative“, sagte Schuster über seinen Edelreservisten. Der hat übrigens in dieser Saison das einzige Tor der Roten Teufel von außerhalb des Strafraums erzielt. „Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf, wir arbeiten im Training daran, dass der eine oder andere Treffer dazukommt“, meinte Schuster, der aber auch erklärte, dass Distanzschüsse eher ein taktisches Mittel für jene Teams sei, die sich einen hohen Anteil an Ballbesitz auf die Fahnen geschrieben haben – wozu seine Roten Teufel eher nicht zählten.