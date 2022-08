2. Fußball-Liga : Dem FCK winkt jetzt sogar die Tabellenspitze

Hat gut lachen: Kaiserslauterns Stürmer Terrence Boyd erzielte beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli am letzten Spieltag ein Tor. Den zweiten Treffer bereitete er vor. Am Freitag im Heimspiel gegen Paderborn will Boyd erneut zuschlagen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist Kaiserslautern ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet. Mit einem Heimsieg am Freitagabend gegen Paderborn würde der FCK für mindestens zwei Nächte die Tabellenspitze übernehmen. FCK-Trainer Dirk Schuster erwartet auf dem Betzenberg allerdings ein „richtiges Brett“.

Von Mirko Reuther und Florian Reis

(mire/dpa) Der 1. FC Kaiserslautern steht schon am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga vor einem Spitzenspiel. Zu Gast beim Tabellenzweiten im Fritz-Walter-Stadion ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) der SC Paderborn, der einen Punkt und einen Platz hinter dem Aufsteiger rangiert. Dem Sieger der Partie winkt mindestens für zwei Nächte die Tabellenspitze. Dort steht aktuell der SSV Jahn Regensburg, der erst am Sonntag bei Hannover 96 antritt.

Ob es Lauterns Trainer Dirk Schuster aber überhaupt recht wäre, wenn die Euphorie rund um den Betzenberg noch größer würde? Nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den FC St. Pauli jedenfalls trat der 54-Jährige nicht sanft – sondern mit voller Wucht auf die Euphoriebremse. „Gar nichts“ habe seine Mannschaft da oben in der Tabelle verloren, grantelte Schuster und übte laute Kritik am „schlechtesten Heimspiel seit ich hier Trainer bin.“ Und das nachdem seine Mannschaft gerade vor knapp 40 000 begeisterten Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf Platz zwei geklettert war.

Am Donnerstag vor dem Duell mit Paderborn erklärte der Übungsleiter seine Haltung. „Wir haben einfach kein gutes Spiel gemacht und nach vorne nicht immer die richtige Lösung gefunden. Ich habe der Mannschaft schon in der Halbzeit und auch hinterher gesagt, dass ich Potenzial nach oben sehe. Nach dem Spiel habe ich kritische Worte gewählt, um alle in und um den Verein ein bisschen zu sensibilisieren“, sagte der 54-Jährige. Und ergänzte: „Wenn es positiv läuft, kann man den Finger einmal mehr in die Wunde legen. Man muss da immer eine gesunde Balance finden.“

Mit ein paar Tagen Abstand klangen Schusters Worte dennoch versöhnlicher: „Ein 2:1-Sieg gegen St. Pauli. Klar ist das ein richtig geiles Gefühl. Es ist ein gutes Erlebnis, gemeinsam mit den Zuschauern einen Sieg errungen zu haben. Wie sich die Mannschaft gegen individuell stärkere Gegner wehrt, wie sie als Team funktioniert, ist aller Ehren wert.“

Trotzdem will Schuster auch im Falle eines Sieges gegen den Dritten Paderborn den Ball flach halten. „Wenn wir nach dem Spiel ganz oben stehen würden, wäre das für mich Makulatur. Dann hätten wir zehn Punkte, damit stiege man immer noch ab“, sagte er. „Mit den sieben Punkten, die wir bislang geholt haben, können wir aber natürlich sehr gut leben, das hätte uns vor der Saison nicht jeder zugetraut.“

Ausschließlich lobende Worte fand Schuster für den kommenden Gegner. Die Ostwestfalen besäßen zwar nicht den größten Namen im Fußball, seien aber ein „absolutes Brett“, warnt der FCK-Trainer. Paderborn kassierte seine einzige Saisonniederlage bei Fortuna Düsseldorf (1:2). Gegen Hannover 96 (4:2) und noch deutlicher gegen den Karlsruher SC (5:0) landete der aktuelle Dritte klare Siege. „Sie spielen mit sehr viel Tempo nach vorne. Wer Paderborn in dieser Saison gesehen hat, der weiß, dass sie gewaltiges Offensivpotenzial haben. Da wird eine riesengroße Welle auf uns zurollen, die wir stoppen müssen“, fordert Schuster. Der es allerdings für den falschen Weg hält, das Augenmerk ausschließlich auf die Defensive zu legen. „Wir wollen nicht nur Beton anrühren und den Bus hinten parken. Wir haben der Mannschaft Wege aufgezeigt, wo Paderborn Schwachstellen hat, die wir ausnutzen können.“

Der FCK hat für die Partie bislang 30 500 Karten verkauft. Einzig Ben Zolinski (Knieverletzung), der damit das Duell gegen seinen ehemaligen Verein verpasst, und Angelos Stavridis (Knöchelfraktur) fallen verletzt aus. Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung. Im Hinblick auf die bislang in jedem Ligaspiel identische Startelf flachste Schuster: „Die Chancen stehen 70 – 40, dass wir nichts verändern.“