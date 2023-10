DFB-Pokal Ein Pokalkampf „auf Biegen und Brechen“

Trotz der bisher schwachen Saison der Kölner – die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart steht mit nur einem Sieg aus neun Partien auf einem Abstiegsplatz – wähnt man sich in der Pfalz mit dem Gegner nicht auf Augenhöhe, versichert der FCK-Trainer. „Die Kölner sind ein Bundesligist und haben unheimlich viel Qualität in der Mannschaft. Wir rechnen nicht mit einem Gegner, der nicht auf Sendung ist. Sie werden keinen Zentimeter preisgeben und gewillt sein, die Partie für sich zu entscheiden, um sich auch Selbstvertrauen für die Bundesliga zu holen“, betonte Schuster. Der 55-Jährige ließ die Kölner in deren vorletztem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach beobachten. „Da haben sie völlig verdient mit 3:1 gewonnen, waren die klar bessere Mannschaft“, sagte Schuster, der sich auch nicht davon blenden lassen will, dass die Rheinländer am vergangenen Spieltag mit 0:6 bei RB Leipzig unter die Räder kamen. „In Leipzig kann man verlieren. Und man kann dort auch mal hoch verlieren“, meinte Schuster, der zudem die Pressekonferenz der Kölner vor dem Duell gegen den FCK gesehen hat. „Was Trainer Steffen Baumgart da gesagt hat, die Worte, die er gewählt hat – das hat dort vermutlich jedem die Augen geöffnet. Köln erwartet einen Kampf auf Biegen und Brechen.“ Der FCK rechne sich dennoch Chancen aus, das Spiel offen zu gestalten und wolle „alles geben, um den Kölnern weh zu tun, und um ihnen einen heißen Tanz zu liefern“, sagte Schuster.