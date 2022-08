2. Fußball-Liga : Rote Teufel drehen Spiel gegen Greuther Fürth

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist Kaiserslautern gewinnt Auswärtsspiel nach Rückstand mit 3:1. Ex-Fürther Kenny Redondo sorgt für die Entscheidung.

Beim Pausenpfiff hatten die Roten Teufel Glück, nicht aussichtslos in Rückstand zu liegen – beim Abpfiff jubelten sie. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat nach der ersten Saisonniederlage vor einer Woche gegen den SC Paderborn (0:1) umgehend in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Pfälzer gewannen bei der Spvgg. Greuther Fürth am Sonntag trotz eines Rückstandes noch mit 3:1 (0:1).

Zunächst hatte es vor 12 475 Zuschauern im Sportpark Ronhof allerdings gar nicht danach ausgesehen, als sollte der FCK alle drei Zähler bei den Mittelfranken entführen. Nach vier Minuten hatte Fürths Simon Asta die Führung für die Kleeblätter auf dem Fuß. Sein Schuss landete am Außennetz. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann aber passiert. Fürths Dickson Abiama steckte den Ball geschickt ins Zentrum durch. Armindo Sieb leitete das Leder an den linken Pfosten weiter, wo Tobias Raschl das Spielgerät über die Linie grätschte (13.).

Kaiserslautern stand nach dem Rückstand ein wenig höher. Chancen hatten aber weiter nur die Hausherren. FCK-Torwart Andreas Luthe parierte gegen Sieb (20.). Ein Schuss von Branimir Hrgota strich über den Kasten der Pfälzer (32.). Asta traf nur eine Minute später den Pfosten. Hrgota und Sieb (39./44.) ließen weitere Gelegenheiten der Hausherren liegen. Der Chancenwucher der Kleeblätter hätte sich beinahe schon vor der Pause gerächt. Nach Flanke von FCK-Kapitän Jean Zimmer stand der Ex-Fürther Kenny Redondo vor dem Tor völlig frei. Asta klärte für seinen geschlagenen Torhüter Andreas Linde auf der Linie (44.). In der Nachspielzeit scheiterte Lauterns Routinier Mike Wunderlich dann noch mit einem Freistoß an Linde. Dennoch wurden die Seiten mit einer verdienten Führung für die Hausherren gewechselt.

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster fand nach der Partie trotz des Sieges auch klare Worte für die Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten: „In der ersten Halbzeit war es eine unterirdische Leistung von uns. Wir können uns auch bei Fürth bedanken, dass sie uns am Leben gelassen haben“, sagte Schuster nach der Partie. Wunderlich sah es ähnlich: „Das war sicher mit Abstand die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, so der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Wir haben alles, was uns auszeichnet, vermissen lassen und müssen uns bei Andi Luthe bedanken, dass es in der Pause nicht 3:0 oder 4:0 steht.“