3. Handball-Liga : „Ein Team, das diesen Namen verdient“

Kaiserslauterns Mike Wunderlich schnürte elf Jahre lang für Viktoria Köln die Fußballschuhe. Sein Vater Franz ist dort der Sportvorstand. Am Sonntag müssen Wunderlich und sein FCK bei der vom Abstieg bedrohten Viktoria aber mindestens einen Punkt entführen. Sonst ist die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in Gefahr. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Kaiserslautern Während alle anderen Mannschaften der 3. Fußball-Liga noch zwei Spiele vor der Brust haben, steigt für den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag das Saisonfinale. Bei Viktoria Köln brauchen die Roten Teufel einen Punkt, um sicher in die Aufstiegsrelegation gegen Dresden einzuziehen.

Von Mirko Reuther und Florian Reis

(mire/dpa) Ein Punkt. Den braucht Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern noch, um in zwei Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen zu dürfen. Den verbleibenden Zähler müssen die Roten Teufel an diesem Sonntag um 14 Uhr holen. Im Auswärtsspiel beim Tabellen-14. Viktoria Köln. Eine weitere Chance bekommen die Pfälzer nicht mehr. Denn während der Rest der Liga eine Woche später das Saisonfinale bestreitet, ist der 1. FC Kaiserslautern zum Zuschauen verdammt, weil der ursprüngliche Gegner Türkgücü München sein Team zurückgezogen hat.

Theoretisch ist für den FCK im Saisonfinale noch alles möglich. In jede Richtung. Kommt der Tabellenzweite Eintracht Braunschweig in seinen letzten beiden Partien gegen den Zwölften SV Meppen und Viktoria Köln jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus, können die Pfälzer sogar noch Rang zwei erobern und auf direktem Weg aufsteigen. Verliert der FCK in Köln, ist die Relegation noch nicht abgehakt. Aber: Wenn 1860 München in diesem Szenario seine letzten Spiele gegen Meister 1. FC Magdeburg und Borussia Dortmund II gewinnt, hätten die Pfälzer auf der Zielgeraden der Saison tatsächlich noch alles verspielt. Ob der FCK, der durch Niederlagen in seinen letzten beiden Partien gegen den SV Wehen (1:2) und Borussia Dortmund II (1:3) in die aktuelle Situation geraten war, den Zähler in Köln überhaupt benötigt, weiß er übrigens schon am Samstag. Dann spielt München gegen Magdeburg, Kaiserslautern ist erst einen Tag später dran.

Info FCS im letzten Heimspiel gegen Zwickau Routinier Mario Müller erhält in der letzten Saison-Heimpartie des 1. FC Saarbrücken und vor seinem Abschied eine Einsatzgarantie. „Mario hat hier Verdienste und hat sich stets korrekt verhalten. Es ist eine Frage des Respekts, dass ich ihm

dieses Spiel gebe“, sagte Trainer Uwe Koschinat. Offiziell verabschiedet werden am Samstag (14 Uhr) in der sportlich nicht mehr relevanten Drittliga-Begegnung gegen den FSV Zwickau auch Marius Köhl, der ebenfalls keinen neuen Vertrag mehr erhält, und Minos Gouras (wechselt zu Jahn Regensburg). Koschinat forderte sein Team zu einem engagierten Auftritt auf: „Der letzte Eindruck zählt. Die vergangenen Wochen waren enttäuschend. Wir sind es unseren Fans schuldig, dass wir eine gute Leistung bringen und dieses Spiel gewinnen.“ Sein Saisonfinale absolviert der einstige Aufstiegskandidat am Samstag darauf beim SC Freiburg II. ⇥dpa

Mit einem minutenlangen Monolog reagierte FCK-Trainer Marco Antwerpen vor dem so wichtigen letzten Saisonspiel auf die große Unterstützung der Anhängerschaft: „So eine Saison kann man nicht alleine spielen. Unsere Fans haben uns überragend unterstützt. Ihnen wollen wir am Sonntag noch mal etwas zurückgeben“, sagte der 50-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag.

In seiner Rede lobte Antwerpen auch seine Mannschaft: „Nach dem schwachen Saisonstart mussten wir uns Fragen gefallen lassen, die nicht angenehm waren. Aber wir haben darauf sehr eindrucksvolle Antworten gefunden. Die Mannschaft ist gegen ganz viele Widerstände ein Team geworden. Ein Team, das diesen Namen auch verdient hat. Das ist im Fußball nicht immer üblich.“ Groß sei die Kritik auch nach der verkorksten vergangenen Saison gewesen, in der der FCK nur knapp dem Abstieg von der Schippe gesprungen war, führte Antwerpen weiter aus. „Die können nicht auswärts gewinnen, die können nicht zwei Mal in Folge gewinnen, die können keine Tore schießen, die können keine Standards“, zählte der Fußball-Lehrer die damaligen Kritikpunkte auf. Und betonte: „Die Mannschaft hat an jedem einzelnen dieser Themen hart gearbeitet und jetzt spielt der 1. FC Kaiserslautern unter dem Strich die erfolgreichste Saison seit er in der 3. Liga ist.“

Und diese Saison soll am Sonntag nicht zu Ende sein. „Vielleicht ist dieser Umweg unser Weg. Den haben wir schon öfter genommen“, sagte Antwerpen im Hinblick auf die mögliche Relegation. Er sagte aber auch: „Braunschweig kann noch straucheln. Es ist uns passiert, warum nicht auch unseren Gegnern.“

Der Coach übte aber auch offen Selbstkritik. „Hier sind sehr viele Emotionen im Spiel, diese nehmen wir natürlich auch auf die Trainerbank mit. Dass da einige Spiele nicht so gelaufen sind, wie wir uns das selbst vorgestellt haben, ist klar“, erklärte er. „Ich fahre manchmal auch nach Hause und sage mir, dass das heute nicht hätte sein müssen. Wir sind aber auch nur Menschen und versuchen aus diesen Fehlern zu lernen.“

Keine Kritik wollte Antwerpen daran zulassen, dass er der Mannschaft Anfang der Woche zwei Tage freigegeben hatte. Nach der Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Dortmund seien „die Jungs mental am Boden“ gewesen, sagte der Trainer: „Das waren die enttäuschtesten Menschen im ganzen Stadion. Dass sie das dann zwei Tage im Kreis ihrer Familie verarbeiten können und in einem guten emotionalen Zustand zurückkommen, ist für uns vernünftig“, ergänzte Antwerpen.

Beim kommenden Gegner Viktoria Köln stand er übrigens in der Saison 2016/17 selbst an der Seitenlinie. Mit der Viktoria feierte er die Regionalliga-Meisterschaft. In der Relegation scheiterte Köln dann aber an Carl-Zeiss Jena. Auch Lauterns René Klingenburg (Saison 2015/16 und 20/21) hat eine Kölner Vergangenheit. „Am emotionalsten wird es aber natürlich für Mike“, sagte Antwerpen. Denn Routinier Mike Wunderlich (36) schnürte elf Jahre lang für die Kölner die Schuhe, ehe er zur laufenden Saison zum FCK wechselte. Vater Franz Wunderlich ist bei den vom Abstieg bedrohten Kölnern der Sportvorstand. „Wie sie das regeln, wenn sie sich treffen, weiß ich nicht“ meinte Antwerpen und schmunzelte

Verletzungsbedingt muss der Trainer am Sonntag nur auf Lucas Röser verzichten. Allerdings wird der FCK erneut nicht mit jener Abwehr auflaufen können, an der sich so viele Gegner in dieser Saison die Zähne ausbissen. Zwar ist Abwehrchef Kevin Kraus nach seiner Sperre wieder spielberechtigt, dafür fehlt nun Alexander Winkler, der gegen Dortmund II die fünfte Gelbe Karte sah. Gefühlt wird die Partie in Köln wieder ein Heimspiel. Nach Club-Angaben könnten bis zu 8000 Fans den FCK unterstützen. Das Spiel ist mit 10 000 Zuschauern ausverkauft.