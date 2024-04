2. Fußball-Bundesliga Vier „Alles-oder-Nichts-Spiele“ für den FCK

(dpa/mire/sid) Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) müssen die Pfälzer beim Tabellenzweiten Holstein Kiel antreten. Die Störche hatten den Platz an der Spitze vorläufig eingebüßt, weil der neue Ligaprimus FC St. Pauli am Freitagabend mit 1:0 gegen Hansa Rostock gewann. Und dieses Ergebnis sorgte in der Pfalz für Erleichterung. Der Drittletzte Rostock liegt somit weiter nur einen Punkt vor dem FCK, der mit einem Überraschungserfolg in Kiel den Relegationsrang erobern könnte. Leicht wird das aber nicht. „In Kiel erwarten die Wenigsten etwas von uns. Das ist manchmal die Chance“, sagte Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel.