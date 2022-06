Erik Durm kehrt in die Pfalz zurück : Ein Weltmeister für den 1. FC Kaiserslautern

Ein Rieschweiler Junge wechselt auf den Betzenberg: Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat Erik Durm vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verpflichtet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaiserslautern Der Zweitliga-Aufsteiger hat Erik Durm vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 30-jährige Pfälzer, der bei der SG Rieschweiler mit dem Fußballspielen begann, gehörte 2014 beim WM-Titel in Brasilien zum DFB-Kader.

Das Transfergerücht hat sich bestätigt. Der 1. FC Kaiserslautern hat sich für die neue Saison mit einem prominenten Namen verstärkt: Der aus Rieschweiler stammende Erik Durm wechselt vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an den Betzenberg, wie der FCK am Mittwoch mitteilte.

Durm stand eigentlich bis Juni 2023 bei den Hessen unter Vertrag. Da der 30 Jahre alte Außenverteidiger unter Trainer Oliver Glasner aber schon lange keine Rolle mehr gespielt hat, durfte der Pfälzer in seine Heimat wechseln. Über die Höhe der Ablösesumme und die Vertragslaufzeit machten die Roten Teufel keine Angaben.

„Auch wenn ich noch nie für den FCK gespielt habe, für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen“, erklärt Durm nach seinem Wechsel und fügt an: „Der FCK war damals der Grund, warum ich angefangen habe Fußball zu spielen. Ich war früher mit meinen Eltern immer auf dem Betze und habe die Sympathie für den Verein nie verloren.“

Seine ersten fußballerischen Schritte machte Durm 1998 als Sechsjähriger in der Jugend der SG Rieschweiler. Von dort wechselte er 2007 nach Saarbrücken. Über das Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 II und deren zweite Mannschaft führte der Weg zur Saison 2012/13 zur Reserve von Borussia Dortmund. Hier wurde der ehemalige Stürmer zum Abwehrspieler umgeschult. Und statt in der dritten lief der Pfälzer nach nur einem Jahr bei den Schwarz-Gelben plötzlich in der ersten Mannschaft im Oberhaus des deutschen Fußballs auf. Für den BVB absolvierte er seine meisten Bundesligaspiele und gewann im Jahr 2017 den DFB-Pokal. 2018 ging es für Erik Durm in die Premier League zu Huddersfield Town, ehe er 2019 zur Frankfurter Eintracht wechselte.

„Wir freuen uns, mit Erik Durm einen Spieler verpflichten zu können, der nicht nur Qualität und Erfahrung mitbringt, sondern auch sehr variabel und auf allen Positionen auf der Außenbahn einsetzbar ist“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. „Trotz seiner Erfolge hat er immer noch Ambitionen und aufgrund seiner Herkunft eine hohe Identifikation mit dem FCK.“

Zu diesen Erfolgen Durms zählen neben dem Gewinn des DFB-Pokals auch der Weltmeistertitel von 2014 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und der Gewinn der Europa League in der vergangenen Spielzeit mit Eintracht Frankfurt. Für Borussia Dortmund, die Eintracht und Huddersfield Town absolvierte Durm 128 Erstligaspiele in Deutschland und England. Dazu kommen 15 Champions-League-Partien, sieben in der Europa League sowie 17 Einsätze im DFB-Pokal. Am 1. Juni 2014 bestritt er als 22-Jähriger sein erstes A-Länderspiel. Insgesamt lief das Ehrenmitglied der SG Rieschweiler unter Bundestrainer Joachim Löw sieben Mal in der Nationalmannschaft auf. Beim WM-Triumph 2014 in Brasilien kam er allerdings nicht zum Einsatz. Weltmeister wurde er trotzdem.

In der abgelaufenen Saison kam Durm nur noch auf sieben Einsätze in der Bundesliga und zwei in der Europa League. Seinen Wechsel auf den Betzenberg – nach Lars Bünning, Julian Krahl, Ben Zolinski und Andreas Luthe ist er der fünfte Neuzugang der Roten Teufel – will der Pfälzer nach dem schwierigen Jahr in Frankfurt auch dazu nutzen, wieder mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und dem 1. FC Kaiserslautern dabei zu helfen, in Liga zwei zu bestehen. „Ich weiß, was der FCK den Menschen hier bedeutet und werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, erklärt Erik Durm.

Hunderte Fans hatten den frisch gebackenen Weltmeister Erik Durm im August 2014 in seiner Heimat in Rieschweiler empfangen. Foto: Norbert Schwarz, Bildjournalist,/nos