Kaiserslautern und Mayen : Razzien wegen Hasskommentaren im Fall Lübcke auch in Rheinland-Pfalz

Koblenz/Wiesbaden Wegen Hasskommentaren gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gehen Ermittler bundesweit gegen 40 Beschuldigte vor, darunter auch gegen zwei Männer in Rheinland-Pfalz.

Es habe am Donnerstag in zwölf Bundesländern Durchsuchungen und Vernehmungen gegeben, erklärte eine Sprecherin des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) ein Jahr nach dem Mord in Wiesbaden. Die Beschuldigten sollen sich in sozialen Netzwerken über Lübcke geäußert und dabei Straftaten begangen haben.