Schoko-Eier wurden verschont : Rabatz im Kaufland: Streithähne werfen mit Schokotafeln

Die Polizei musste zu Kaufland ausrücken und die Streithähne beruhigen (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Karmann

Pirmasens Süßer Schrecken im Supermarkt: Mehrere Angehörige einer Familie sind sich im Kaufland in der Wiesenstraße in Pirmasens derart in die Wolle geraten, dass sie vor lauter Wut zu Schokotafeln griffen und sich damit bewarfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken