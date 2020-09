Prozess gegen Volksbank-Mitarbeiter : „Das hätte ich den beiden nie zugetraut“

Pirmasens Vor dem Amtsgerichts Pirmasens ist der Prozess gegen zwei Ex-Mitarbeiter der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken weitergegangen, die das Kreditinstitut über 16 Jahre um gut 1,1 Millionen Euro erleichtert haben.

Es waren dramatische Stunden, als am 26. Februar 2018 die Millionen-Unterschlagung bei der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken aufflog. Über jenen Montag hat am Donnerstag ein 61-jähriger Kassierer dem Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens berichtet.

Es war der Tag, an dem sich der heute 61-Jährige, der zuvor viele Jahre in der Vinninger Geschäftsstelle der Bank tätig gewesen war, wie er aussagte, „zur Einarbeitung“ in der Hauptkasse in Pirmasens aufhielt. Bei einem Blick in den Tresor sei ihm seinerzeit sofort aufgefallen, dass das dort gelagerte Bargeld nicht dem elektronisch ausgewiesenen Kassenstand entsprechen konnte.