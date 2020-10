Verfahren gegen Volksbankmitarbeiter : 1,139 Millionen Euro bleiben verschollen

Im Verfahren am Donnerstag vor dem Amtsgericht Pirmasens sagte ein 57-jähriger Kaufmann aus Kaiserslautern aus. Er war als „Geldtransporteur“ bei der Volksbank tätig und hatte die beiden Angeklagten kennengelernt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Pirmasens Im Amtsgerichts Pirmasens ist am Donnerstag der Prozess gegen zwei einstige Mitarbeiter der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken weitergegangen, die das Kreditinstitut betrogen haben sollen.

Gleich vorweg: Von den 1,139 Millionen Euro fehlt weiterhin jede Spur. Diese beträchtliche Summe sollen zwei ehemalige Kassierer der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken seit 2002 beiseite geschafft haben. Sie wollen das Geld einem Geschäftsmann als Darlehen überlassen haben. Die heute 69- und 71-jährigen Männer, die inzwischen im Ruhestand sind, müssen sich nun vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens verantworten. Am Donnerstag hat das Gericht den angeblichen Darlehensnehmer, einen 57-jährigen Kaufmann aus Kaiserslautern, vernommen.

Zum Prozessauftakt hatte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann den beiden ehemaligen Bankangestellten gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen. Demnach sollen sie die Summe zwischen 2002 und 2018 der Kasse „entnommen“ und den Fehlbetrag mit Hilfe von fingierten Geldtransfers über ein Zwischenkonto verschleiert haben. So sei der Eindruck entstanden, die Beträge seien noch in der Kasse der Bank. Als ein jüngerer Kassierer den Älteren ersetzen sollte und der Schwindel im Zuge der Kassenübernahme aufzufliegen drohte, offenbarte sich der Angestellte am 26. Februar 2018 telefonisch einem der Vorstände der VR-Bank. Sein mutmaßlicher Komplize war zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand.