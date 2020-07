Coronavirus : Südafrikaner protestieren gegen Impfstoff-Tests

Foto: dpa/Themba Hadebe

Johannesburg In Südafrika haben Demonstranten gegen den Test eines Coronavirus-Impfstoffs protestiert. Sie versammelten sich am Mittwoch vor der Universität Witwatersrand, wo der erste Test in Afrika organisiert wird, verbrannten ihre Gesichtsmasken und riefen: „Wir sind keine Versuchskarnickel.“ Außerdem erklärten sie, es gebe keine sichere Impfung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ap

„Wir glauben, dass sie Schwache manipulieren“, sagte Organisatorin Phapano Phasha der Associated Press. „Die Menschen, die als Freiwillige für die Impfung ausgewählt wurden, sehen aus, als kämen sie aus armen Verhältnissen und seien nicht gebildet genug, um es zu begreifen.“