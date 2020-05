Großprojekt verschoben : Schuhstadt Pirmasens öffnet erst 2022

So soll das Großprojekt Schuhstadt aussehen. Foto: Arnold Architekten

Pirmasens Projektleitung: Corona-Krise macht die Verschiebung des Projekts um ein Jahr notwendig.

Die Eröffnung der Schuhstadt in Pirmasens, die auf dem Areal der früheren Kaufhalle entstehen soll, wird ins Jahr 2022 verlegt. Das haben am Montag die Projektentwickler Christoph Arnold, Patrick Buch und Rolf Schäfer mitgeteilt. Aufgrund der massiven Verwerfungen im Einzelhandel durch die Corona-Krise haben sie nach Rücksprache mit Mietern, Investoren, Banken und der Pirmasenser Stadtspitze den geplanten Start der Schuhstadt um ein Jahr verschoben.

Die aktuellen Rückmeldungen bei einem Teil der interessierten Firmen seien positiv verlaufen. In einem Monat soll es einen kompletten Überblick geben, kündigte der Stadtchef an. Zeitnah sollen auch Absichtserklärungen und Reservierungen der Mieter in Verträge gefasst werden, um weitere Planung zu ermöglichen und Sicherheiten zu haben.