Straftaten und Ordnungswidrigkeiten : Angriffe auf Polizisten bei Protesten in Rheinland-Pfalz

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaiserslautern/Pirmasens/Zweibrücken Die Zahl der Veranstaltungen gegen die Corona-Politik nimmt auch in Rheinland-Pfalz zu. Dabei kam es am Montag auch zu Straftaten – zumeist gegenüber Polizeibeamten. Auch in Zweibrücken gingen rund 90 Menschen auf die Straße. Dort lief aber alles friedlich ab.

(dpa/eck) Rund 8000 Menschen sind am Montagabend in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dabei habe es auch tätliche Angriffe auf Polizeibeamte gegeben, vier seien leicht verletzt worden, berichtete das Innenministerium am Dienstag. 76 Zusammenkünfte seien bekanntgeworden, die im Vorfeld nicht angemeldet oder verboten waren.

Ein Teil der Demonstranten habe sich nicht an Verhaltensregeln zum Infektionsschutz gehalten, insbesondere nicht an die Maskenpflicht. Bei Identitätsfeststellungen sei es zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen. Die Polizei habe insgesamt 564 Menschen kontrolliert und dabei 17 Straftaten – zumeist gegen Polizeibeamte – sowie 448 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, sagte: Wer Polizisten angreife, handele nicht aus Sorge um die Corona-Politik und äußere auch nicht friedlich seine Meinung, „sondern begeht eine strafbare Handlung und ist demzufolge kriminell. Das ist keine Bagatelle!“

In Kaiserslautern hatten sich etwa 1500 Menschen an verschiedenen Orten getroffen und waren durch die Innenstadt gezogen. In Pirmasens griffen zwei Teilnehmer einer Versammlung Einsatzkräfte an, nachdem sie aufgefordert wurden, eine Maske zu tragen. Die Stadt Pirmasens hat als Reaktion darauf eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Maskenpflicht bekräftigt und ein „Versammlungsverbot als letztes Mittel“ nicht ausschließt. In Trier und Idar-Oberstein stoppte die Polizei zwei nicht angemeldete Aufzüge. In Idar-Oberstein, wo etwa 60 Menschen auf die Straße gingen, waren Versammlungen per Allgemeinverfügung untersagt. In Trier hatten sich etwa 50 Gegner der Corona-Regeln versammelt, in Koblenz rund 1200.