Unwetter : Was „Ignatz“ in Zweibrücken angerichtet hat

Was „Ignatz“ in Zweibrücken angerichtet hat

Zweibrücken Feuerwehr und Polizei schildern, wie sie den Einsatztag nach dem Unwetter erlebt haben.

„Ignatz“ – so heißt das männliche Unwetter, das in der Nacht zum Donnerstag kräftig und lautstark umher wütete. Teilweise mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Bäume und Ziegeln krachten wegen ihm zu Boden, auf Autos. Züge fielen aus. Ja, „Ignatz“ sorgte in Deutschland für gehöriges Chaos. Richtete teilweise enorme Schäden an. Auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz (siehe Seite 12).