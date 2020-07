Landgericht Zweibrücken : Mobiles „Drogen-Potpourri“ bringt Dealer hinter Gitter

Zweibrücken/Pirmasens/Rodalben Die Erste Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Donnerstag zwei Männer aus Pirmasens verurteilt, die im Februar auf einem Parkplatz in Rodalben eher zufällig beim Rauschgifthandel erwischt worden waren.

Rückblende: Am frühen Abend des 9. Februar, einem Sonntag, hatte ein Mann bei der Polizeiinspektion Pirmasens angerufen. Ihm waren beim Spaziergang auf dem rings um Rodalben verlaufenden Felsenwanderweg ein Auto und zwei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefallen. Einer der Männer sei ausgestiegen und an der Rückseite der dortigen Supermärkte „entlanggeschlendert“, sagte der 52-jährige Monteur am Donnerstag im Zeugenstand aus. Und der Pkw sei ihm langsam hinterhergefahren: „Das ist mir alles ein bisschen komisch vorgekommen.“ Offenbar vermutete er ein Diebesduo, das gerade auskundschaftet, wo es am besten in die an jenem Sonntag geschlossenen Läden einsteigen könne. Eine Streifenwagenbesatzung, die daraufhin an den Ort des Geschehens beordert worden war, entdeckte dann die beiden Männer und das Auto auf dem Parkplatz eines Discounters. Damit nicht genug. Bei ihrem Einsatz, der zunächst als „allgemeine Verkehrskontrolle“ begonnen hatte, fanden die Polizisten im Pkw unter anderem mehrere frisch aufgezogene Heroin-Spritzen, ein Kilogramm synthetische Drogen und 2300 Euro Bargeld. Die Pirmasenser wurden festgenommen.