Zootiere reagieren auf akustische Signale : Pinguin-Forschungsprojekt in Landau zeigt erste Ergebnisse

Pinguin-Forschungsprojekt in Landau zeigt erste Ergebnisse

Landau Ein Pinguin-Forschungsprojekt mit akustischen Signalen unter Wasser hat in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Wissenschaftlers Boris Culik ein erstes Ergebnis gezeigt.

„Die Pinguine sind ja in Gefangenschaft groß geworden. Man kann noch nicht interpretieren, ob das ein genetisch verankertes Verhalten ist“, meinte Culik. „Zoo-Pinguine kennen Gefahren wie einen Wal nicht. Man müsste das in der freien Natur noch einmal bestätigen.“

Für das Forschungsprojekt waren im Pinguin-Becken in Landau bis zu sieben verschiedene Lautsignale ausgesendet worden. Vier Kameras am Gehege zeichneten auf, wie die tauchenden Vögel darauf reagieren. Hintergrund der Forschungen ist unter anderem, ob ein akustisches Signal Pinguine davor retten könnte, in ihrem natürlichen Lebensraum als ungewollter „Beifang“ im Netz von Fischern zu sterben.