Offene Tür bei der Feuerwehr Zweibrücken Spaß, Informationen und ein Spatenstich

Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen indes waren zumeist mit Kind und Kegel angereist und vergnügten sich derweil bei Speis und Trank sowie einem abwechslungsreichen Programm. Neben der Technik der Fahrzeuge, die vor allem jüngere Gäste magisch anzog, waren die Vorführungen eigentliche Highlights im Programm. So demonstrierte die Rettungshundestaffel die möglichen Einsatzfelder ihrer Vierbeiner während die Jugend-wehr in einer „Modenschau eigener Art“ die Schutzbekleidungen der Feuerwehr vorführte. Und die Jüngsten, die Baminis, beteiligten sich ebenfalls am Programm. Sie zeigten mit Bobbycar und Co, wie man korrekt eine Rettungsgasse bildet.