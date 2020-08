Meldestelle für menschenfeindliche Vorfälle nimmt Arbeit auf : Rheinland-Pfälzer können Menschenfeinde melden

Mainz Im Kampf gegen Anti­semitismus, Rassismus und Sexismus soll eine in der Form bundesweit einmalige zentrale Meldestelle helfen.

Der rheinland-pfälzische Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgard hat sich besorgt über mehr antisemitische Vorfälle in Rheinland-Pfalz geäußert. Eine Zunahme von Opfern rassistischer, rechtsextremer, menschenfeindlicher und antisemitischer Gewalt verzeichnet auch die landesweite Beratungsstelle „m*power“, wie deren Leiter Rolf Knieper am Montag in Mainz sagte. Eine neue Meldestelle für solche Vorfälle wird nun an die Beratungsstelle angegliedert.