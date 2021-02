Nationalparks in Rheinland-Pfalz : Auch die Natur leidet unter Corona

Mainz Nichts wie raus: Seit die Pandemie die Welt im Griff hat, haben sehr viele Menschen die Schönheit ihrer Heimat für sich entdeckt. Das hat allerdings auch Schattenseiten: Müll, Stau und zertrampelte Biotope.

Die heimische Natur ist für viele Menschen zum Zufluchtsort geworden, seit die Corona-Pandemie ihnen vieles von dem genommen hat, was sie üblicherweise in ihrer Freizeit tun. Wandern, radeln und rodeln ersetzen Shopping-Touren, Mallorca-Urlaube und Treffen mit den Freunden.

Wanderparkplätze, wo sonst ein, zwei Autos stehen, sind seit dem Frühjahr oft bis auf den letzten Platz belegt. Die Nationalparke und Naturparks verzeichnen Besucherrekorde. So kamen 2020 doppelt so viele Menschen in den Nationalpark Eifel wie sonst: mehr als 1,3 Millionen Besucher erkundeten Wälder und Seen rund um die Rur. Und noch immer ist so viel los, dass die Nationalparkverwaltung eindringlich darum bittet, von Ausflügen abzusehen.