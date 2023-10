Musiker Gregor Meyle im Merkur-Interview “Es war eine sehr individuelle Schicksalsfügung“

Meyle Was soll ich sagen? Das ist 16 Jahre her und Stefanie war 18 Jahre alt. Das war eben das Phänomen, dass die sich aus einem Dorf aus der Schweiz in die große weite Welt aufgemacht hat. Ich treffe aber heute immer noch Menschen aus dem Publikum, die mir erzählen, dass sie für mich angerufen haben. Angeblich, so habe ich mir sagen lassen, war ich der Erste weltweit, der in einer Castingshow sein eigenes Lied gespielt hat. Das war mir am wichtigsten. Das Coole war damals, dass sich alle auf Stefanie gestürzt hatte, da konnte ich wie das Gelbe Trikot im Windschatten fahren.