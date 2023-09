Merkur-Fotorätsel rechtsherum oder linksherum?

Das sieht ja nun doch eher unspektakulär aus auf den ersten Blick. Ist aber eine Weggabelung bei einem Ensemble, das so leicht zu erkennen ist, dass wir es lieber gar nicht erst als Fotorätsel freigeben würden (Oder hatten wir es sogar schon einmal? Nach all der Zeit fällt es da manchmal schwer, den Überblick zu behalten). Wo wurde das Bild aufgenommen? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.