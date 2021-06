Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken : Mehrzweckhalle soll in zwei Monaten fertig sein

Zweibrücken Nach länger als erwarteten Umbauarbeiten der Alten Feuerwache bekommt das Helmholtz-Gymnasium bald einen Aufenthalts- und Veranstaltungsraum. Doch alles wird zum neuen Schuljahr wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sein.

Kerstin Kiehm hat einen guten Morgen erwischt. Donnerstag, zehn Uhr, die Sonne strahlt – und Kiehm gleich mit. Noch bevor sie das Wort überhaupt ergreift, erahnt man ihre gute Laune. Wenn ein Blick mehr sagt als tausend Worte, dann genau in diesem Moment. Die Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums versprüht Zuversicht. Wirkt erleichtert. Und wer will ihr das verdenken?

Minuten zuvor hatte sich bereits die ebenfalls anwesende Schuldezernentin Christina Rauch (CDU), die mit ähnlich guter Laune in den Arbeitstag gestartet ist, an ihre Schulzeit am Helmholtz-Gymnasium erinnert. Ihr sei es dereinst nicht anders als Kiehm ergangen. Auch „ich habe damals einen Aufenthaltsraum vermisst“, verrät sie und fügt an: „Die Idee ist ja schon in den 80er-, 90er-Jahre entstanden.“ Umso mehr freue sie sich, dass das Projekt nun endlich auf der Zielgeraden sei. Wenngleich nach den Sommerferien das Außengelände und die Toilettenanlage laut Rauch noch nicht fertig sein werden. „Doch im Januar 2022 wird es auch da so weit sein – spätestens“, versichert und beruhigt die Beigeordnete. Die Kosten für das gesamte Bauprojekt schätzt die Beigeordnete auf rund 700 000 Euro.