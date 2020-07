Anstieg der Corona-Fälle : In Luxemburg verschärft sich die Corona-Lage

Eine Medizinische Mitarbeiterin nimmt in Schutzausrüstung Tupferproben von Autofahrern in einer Covid-19-Teststation in Luxemburg. Foto: dpa/Francisco Seco

Luxemburg Treffen ohne Masken und Abstand treiben im Nachbarland die Fälle von Corona in die Höhe. Am Montagabend wurden dort 378 an dem Virus Erkrankte registriert — 20 mehr als am Vortag.

Die Zahl der Menschen, die sich in Luxemburg mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt seit einiger Zeit stetig an. Gab es vor einem Monat im Großherzogtum nur noch weniger als 30 aktive Fälle, waren es am Montagabend 378 – 20 mehr als am Sonntag. Laut dem dortigen Gesundheitsministerium ist dieser Anstieg vor allem auf private Treffen zurückzuführen, bei denen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten wurden.

Obwohl die Regierung angesichts dieser Entwicklung die Bürger bereits vergangene Woche gewarnt hatte, stellte die Polizei am Wochenende erneut Verstöße gegen die Regeln fest. Unter anderem wurde eine Party aufgelöst, an der rund 100 Menschen ohne Rücksicht auf Abstand und Maskenpflicht teilgenommen hatten. Außerdem hatten Lokale Gäste auch nach der Sperrstunde um Mitternacht und an der Theke bewirtet, was in Luxemburg noch untersagt ist.

Info Aktuell 191 Infizierte in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Montag um acht auf 7083 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 235, so das Gesundheitsministerium. Aktuell sind 191 Menschen infiziert – zwei weniger als am Vortag. 6657 Personen sind mittlerweile genesen. Die meisten Neuinfektionen weist derzeit der Kreis Germersheim auf. Dort gab es in den vergangenen sieben Tagen 21 neue Fälle pro 100 000 Einwohner.