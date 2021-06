Billard-WM startet am Sonntag : Er will einfach nur „genießen“

Marco Dorenburg (rechts) geht in der Bundesliga für den PBC Joker Alstadt an den Start. Auch mit Sebastian Staab, Christopher Ahrens und Sebastian Ludwig gehören zum Bundesligakader (von links). Dorenburg spielt seit sechs Jahren für den Verein, der 2017 in die Bundesliga aufstieg. Foto: Hagen/Markus hagen

Altstadt Marco Dorenburg geht bei der Billard-Weltmeisterschaft im englischen Milton-Keynes an den Start. Der Spieler vom Bundesligisten PBC Joker Altstadt hat eine schwierige Vorbereitung hinter sich. Kann er überraschen?

Die Vorfreude bei ihm ist groß, natürlich ist sie das. Marco Dorenburg steht vor seiner ersten Teilnahme an einer Poolbillard-Weltmeisterschaft.

„Klar ist das für mich etwas ganz Besonderes“, sagt der Bundesligaspieler des PBC Joker Altstadt. Doch „große sportliche Erwartungen habe ich keine.“ Der 27-jährigen Stuttgarter will bei der WM, die am 6. bis 10. Juni im englischen Milton-Keynes ausgetragen wird, einfach nur „ankommen, mitspielen“. Und natürlich das Großereignis freilich auch „genießen“. 128 Spieler sind beim 9-Ball am Start.

Denn das Dorenburg, der beim Stuttgarter Maschinenbau-Unternehmen JW Fröhlich als Entwicklungsleiter arbeitet, sich für die WM qualifiziert hat, war keineswegs ein Selbstläufer. Im Gegenteil. Nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund der Corona-Pandemie kaum Turniere ausgetragen wurden. Auch die Bundesligaspiele des PBC Joker Altstadt, für den Dorenburg seit sechs Jahren spielt, fielen aus. Ärgerlich.

„Zuletzt stand ich bei einem Turnier im Februar 2020 am Tisch. Ab März wurde dann alles abgebrochen“, resümiert Dorenburg.

Die Folge: Für die Qualifikation zur Poolbillard-WM 2021 mussten Turnierergebnisse aus der Saison 2019/20 herangezogen werden. Betroffen davon waren die Disziplinen: 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1-Endlos. Sechs europäische sogenannte Euro-Turniere spielte Dorenburg in dieser Zeit. Diese Ergebnisse reichten dann tatsächlich aus, um sich für die WM ein Ticket zu sichern.

Eine WM, bei der lange unklar war, ob sie überhaupt stattfinden wird. Kann. Doch „der Veranstalter ,Match-Room ´hat dafür einiges unternommen“, sagt Dorenburg. Mit Erfolg. Vor Ort gelten strikte Vorgaben, an die sich die Spieler halten müssen.

So sind Kontakte außerhalb der Billard-Veranstaltungshalle nicht möglich. „Wir Billardspieler sind in einer Blase, können nur in die Halle und im Hotel uns aufhalten“, sagt Dorenburg, der bereits mehrmals auf Corona getestet wurde. Und natürlich stehen auch bei der WM einige Tests an.

Nach dem Großereignis geht es für Dorenburg dann in Deutschland 14 Tage in Quarantäne. Dafür gehen dann einige Urlaubstage drauf. Und sogar noch mehr opfert er seiner großen Leidenschaft. Dorenburg: „Meinen 28. Geburtstag am 20. Juni feiere ich dann alleine in meiner Wohnung in Quarantäne.“

Wie hat er sich überhaupt auf diese WM vorbereiten können? „Auch das war sehr schwer, weil seit vielen Monaten die Tische in den Vereinen nicht zur Verfügung stehen.“ Dorenburg hat keinen Platz für einen eigenen Billardtisch in seiner Stuttgarter Wohnung. „Bei einem Kumpel konnte ich einigermaßen oft trainieren. Er hat privat einen eigenen Tisch.“ Und auch im Vereinsheim beim PBC Joker Altstadt konnte er an einen der vier Tischen zum Training kommen. „Vereinstraining ist ja weiter nicht erlaubt“, hält Dorenburg fest. Dafür nahm er dann gerne die weite Anreise von Stuttgart nach Altstadt in Kauf.

Und nun geht es von Stuttgart nach Milton-Keynes. Von Baden-Württemberg nach England. Er reist als krasser Außenseiter an. Denn national kam Dorenburg noch nicht über den 17. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft heraus, den er zweimal erreichte. In der aktuellen Rangliste im 9-Ball steht er bundesweit auf Platz 37. Umso überraschender war dann die WM-Qualifikation. „Ich setze mich nicht unter Druck“, sagt der 27-Jährige und fügt an: ,,Antreten und schauen, was geht.“ Vielleicht übersteht er ja die erste Runde.

