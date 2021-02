3. Fußball-Liga : Die (aller)letzte Patrone für den FCK?

Kaiserslautern Der – erhoffte – Retter ist da: Marco Antwerpen ist der neue Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Am Mittwoch soll der 49-Jährige der Mannschaft vorgestellt werden und dann erstmals eine Trainingseinheit am Betzenberg leiten.

Die nächste heißt nun Marco Antwerpen. Zumindest soll er den 1. FC Kaiserslautern vor dem Absturz in die Regionalliga retten. Der 49-Jährige ist neuer Chefcoach des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten, wie der Club am Montagabend bestätigte. Antwerpen folgt beim vierfachen deutschen Meister auf den Luxemburger Jeff Saibene, der am Samstag nach dem 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden freigestellt worden war. Über die Vertragslaufzeit von Antwerpen machte der FCK zunächst keine Angaben.

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Abwehr zum Transferschluss mit Marvin Senger verstärkt. Der 21-Jährige wird bis Saisonende vom Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler debütierte in der vergangenen Spielzeit in der Zweiten Liga und unterschrieb anschließend seinen ersten Profivertrag am Millerntor.

Antwerpens Co-Trainer werde Frank Döpper, der zuletzt für den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger tätig war. Antwerpen und Döpper werden sich nach zwei erfolgten Corona-Tests erstmals am kommenden Mittwoch der Mannschaft vorstellen und das Training am Betzenberg leiten. Zudem wird an diesem Tag eine virtuelle Pressekonferenz zur Vorstellung von Antwerpen als Cheftrainer des FCK stattfinden.

Auf dem Rasen aber geht es weiter abwärts: Als Tabellen-16. kann Lautern gerade mal drei Siege in 22 Spielen vorweisen. Zuletzt erzielten die Roten Teufel in vier Heimspielen in Folge nicht einmal ein Tor. Das war zuvor in 58 Jahren Profifußball in Kaiserslautern noch nie geschehen. Einst versetzte der Betzenberg selbst Bayern München in Angst und Schrecken. „Am besten schicken wir die Punkte gleich mit der Post“, hatte Paul Breitner 1982 nach einer der schon obligatorischen Niederlagen auf dem „Betze“ gesagt. Doch vom einstigen Renommee des FCK ist vor dem Südwest-Derby am Samstag um 14 Uhr bei Waldhof Mannheim längst nichts mehr übrig.