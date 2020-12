Zwei Beamte bei Festnahme in Trier verletzt : Mann entführt Säugling aus Krankenhaus – Polizei tasert

Trier Ein Mann hat aus einem Krankenhaus in Trier aus noch ungeklärten Gründen einen Säugling mitgenommen und ist auf der Flucht von der Polizei überwältigt worden. Bei der Festnahme setzten die Beamten einen Taser ein (Elektroschockgerät).

Der Tatverdächtige leistete erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Am Vormittag hatte die Polizei zunächst ein Notruf erreicht, in dem ein Zeuge die widerrechtliche Mitnahme meldete. Der Zeuge verfolgte den Mann, der mit dem Baby auf dem Arm in einen Linienbus stieg. Eine eintreffende Streife ließ zunächst 20 bis 30 Fahrgäste aussteigen und verwickelte den Mann in ein „deeskalierendes Gespräch“. Die Mutter konnte den Säugling schließlich aus den Armen des Verdächtigen an sich nehmen. Anschließend kam es zur Festnahme, gegen die der 24-jährige gebürtige Trierer sich wehrte. Kind und Mutter sind laut Polihzei wohlauf.