Deutsche Ministerpräsidenten planen vorher aber weitere Verschärfung : Dreyer will Lockdown an Weihnachten lockern

Dreyer will Lockdown an Weihnachten lockern

Weihnachten soll man nicht nur in der Kernfamilie feiern dürfen, so der Plan. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mainz Die Ministerpräsidenten sind sich hierüber schon einig – erst aber soll es Verschärfungen geben. Am Mittwoch entscheiden sie darüber mit Merkel.

Die Bürger müssen sich in der Corona-Krise auf strengere Kontaktbeschränkungen einstellen, sind sich die Ministerpräsidenten einig. Dafür sollen die Menschen Weihnachten im engeren Familien- und Freundeskreis feiern können. Ob Lockerungen auch für Silvester gelten, ist vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch noch offen.

Ziel der Verschärfungen ist es, die weiter hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken – allein in Rheinland-Pfalz kletterte die Zahl der mit Covid-19 gestorbenen am Dienstag um 18 auf 452.

Schüler haben nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz keinen Anspruch auf Befreiung vom Präsenzunterricht wegen der Corona-Pandemie. Die Grundentscheidung des Landes für den Präsenzunterricht stehe „zumindest derzeit“ mit der Pflicht des Staates zum Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit in Einklang, so das OVG. Geklagt hatte ein Gymnasiast aus Kaiserslautern. (dpa)

Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Schalte informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Anschluss (18 Uhr) in der Staatskanzlei in Mainz. Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat sich in einer Schaltkonferenz der Kommunalen Spitzenverbände mit Dreyer für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Das Gastgewerbe fordert rasche Klarheit über eine Wiedereröffnung von Hotels und Gaststätten fürs Weihnachtsgeschäft.