Dreyers Forderung : In Rheinland-Pfalz soll Notbremse konsequent gezogen werden

Mainz/Saarbrücken Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert wegen steigender Corona-Fälle ein entschlossenes Handeln. Sie stimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu – und übt Kritik am Saarland.

So sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), dass die Landesregierung, aufgrund der steigenden Corona-Infektionen, an dem Anfang März beschlossenen Stufenplan festhalten werde. Dreyer sprach sich am Montag außerdem gegen vorgezogene Bund-Länder-Beratungen vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 12. April aus. „Wir müssen entschlossen handeln, dafür brauchen wir jetzt keine weiteren Bund-Länder-Runden“, sagte die Regierungschefin in Mainz: „Alle müssen sich an das halten, was wir beschlossen haben.“ Als wirksames Instrument gehöre dazu auch die Notbremse in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100. „In Rheinland-Pfalz wenden wir diese konsequent an“, betonte Dreyer.