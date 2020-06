Klarstellung durch Gesundheitsministerium : Mainz: Visiere gelten nicht als Mund-Nasen-Schutz

Mainz Schutzvisiere „erfüllen nicht die durch die Corona-Bekämpfungsverordnung geregelte Maskenpflicht“, stellt die Landesregierung klar.

Schutzvisiere sind kein Ersatz für Alltagsmasken – darauf hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz hingewiesen. Diese Visiere „erfüllen nicht die durch die Corona-Bekämpfungsverordnung geregelte Maskenpflicht“, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider am Freitag. Es habe in dieser Frage Unklarheiten gegeben. Daher habe die Landesregierung die Corona-Bekämpfungsverordnung vom 20. Mai auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Studien konkretisiert.