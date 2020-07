Ausweitung der Sperrstunde : Mainz lockert weitere strenge Corona-Regeln

In der Gastronomie gelten wieder die Sperrzeiten wie vor der Pandemie. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Mainz (dpa) Sportliches Training in festen Gruppen von bis zu 30 Menschen und eine Ausweitung der Sperrstunde: Rheinland-Pfalz hat die Beschränkungen in der Corona-Krise weiter gelockert.

Zudem gilt vom 1. August in Kitas wieder der Regelbetrieb, wie das Sozialministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. Die Zweite Landesverordnung zur 10. Corona-Bekämpfungsverordnung gilt ab dem heutigen Mittwoch.