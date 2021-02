Lockerungen in Rheinland-Pfalz angedacht : Ab 15. März alle Schüler im Wechselunterricht

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer denkt über weitere Lockerungen der Corona-Regeln nach. Dreyer hat neben den Schulen auch die Kultur, den Sport und die Gastronomie im Blick.

pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet von der Bund-Länder-Schalte am kommenden Mittwoch eine mit den Schnelltests verbundene Perspektive für Lockerungen des Lockdowns. Sie strebe eine Perspektive für die Außen­gastronomie schon im März sowie für den Osterurlaub in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen an, sagte Dreyer am Freitag in einer Online-Schalte des Ältestenrats des Landtags in Mainz. „Es geht darum, in Schritten deutlich zu machen, wie kann man sich eine Öffnungsperspektive vorstellen“, hielt die Ministerpräsidentin fest. Körpernahe Dienstleistungen mit Maske wie etwa Kosmetik sowie Sport im Außenbereich mit Abständen gerade für kleinere Kinder, nannte Dreyer als Beispiele.