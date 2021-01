Vor der Landtagswahl : Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz hält Mehrheit

ARCHIV - 15.03.2016, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Drei Farbstifte in den Farben Rot, Grün und Gelb sind vor einem Wappen von Rheinland-Pfalz platziert. (zu dpa «Dreyer sieht Vertrauen als Stärke der Ampel - Kritik von CDU und AfD» vom 04.11.2018) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Die CDU bleibt in einer Umfrage stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Aber es gibt weiterhin eine Mehrheit für die Ampel-Koalition. Würde am Sonntag der Landtag gewählt, wären aber auch andere Konstellationen möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(dpa) Zwei Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl kann das Regierungsbündnis von SPD, FDP und Grünen einer Umfrage zufolge seine Mehrheit behaupten. Wäre am Sonntag Landtagswahl, bliebe jedoch die oppositionelle CDU mit 33 Prozent weiter stärkste Kraft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „PoliTrend“ des SWR hervorgeht. Im Vergleich zur letzten Umfrage im Dezember 2020 verlören die Christdemokraten allerdings einen Prozentpunkt.

Die Sozialdemokraten blieben unverändert bei 28 Prozent, die Grünen erhielten ebenso wie beim vorherigen „PoliTrend“ 15 Prozent. Die mitregierende FDP würde einen Punkt gewinnen und 6 Prozent erzielen. Die AfD verlöre einen Prozentpunkt und käme auf 8 Prozent, die Linke würde mit unveränderten 3 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Neben der Fortsetzung der Ampelkoalition wäre laut „PoliTrend“ auch eine schwarz-rote Koalition, eine schwarz-grüne Koalition und ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP möglich.

71 Prozent der Befragten sind mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sehr zufrieden oder zufrieden, das sind 2 Prozentpunkte weniger als noch zum „PoliTrend“ im April 2020. Weniger oder gar nicht zufrieden sind 24 Prozent. Mit der Arbeit des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf sind 33 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (minus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum April 2020).

Eine Mehrheit der Rheinland-Pfälzer ist grundsätzlich dazu bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, wie der „PoliTrend“ ergab. 58 Prozent erklärten, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen, 23 Prozent sagten, dass sie sich wahrscheinlich impfen lassen.

Mit 54 Prozent zeigten sich mehr als die Hälfte der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Krisenmanagement der Landesregierung. Kritisch äußerten sich 44 Prozent. Laut „PoliTrend“ finden die Hälfte der Menschen im Land die aktuellen Maßnahmen im Kampf gegen Corona angemessen, ein knappes Drittel sprach sich für einen verschärften Lockdown aus.

Mit Blick auf die Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden sprachen sich 27 Prozent der Befragten für Friedrich Merz aus, 22 Prozent für Norbert Röttgen und 20 Prozent für Armin Laschet. Knapp ein Fünftel der Befragten wünschte sich keinen der drei Kandidaten als Vorsitzenden.