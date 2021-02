Rheinland-Pfalz : Wahlkampf im Lockdown geht nur im Studio

Mainz Die Pandemie zwingt die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl ins Internet. Statt auf Marktplätze geht es immer mehr in Wahlstudios.

Im Corona-Lockdown präsentieren sich die beiden aussichtsreichsten Bewerber für das Amt des Regierungschefs via Internet. Haustürwahlkampf, Infostände, Auftritte in Hallen oder auf Marktplätzen sind wegen der Infektionsgefahr derzeit unmöglich. Die Spitzenkandidaten der drei anderen im Landtag vertretenen Parteien FDP, Grüne und AfD nutzen dieses Format ebenso.

Ministerpräsidentin Dreyer kann dem Wahlkampf aus dem Studio in der SPD-Geschäftsstelle sie aber auch etwas abgewinnen, obwohl ihr der persönliche Austausch mit Bürgern auf den Marktplätzen der Region fehlt. „Bei der ersten Sendung waren über 150 Menschen live zugeschaltet.“ Ihr Gast war Matthias Gibhardt aus Altenkirchen – er steht auf Platz 43 der Landesliste für den Landtag. „Ich finde, wir sind ganz gut ins Gespräch gekommen und auf diesem Weg in die Wohnzimmer unserer Leute.“

„Ein digitaler Auftritt kann keinen persönlichen Kontakt komplett ersetzen, aber ich bin froh, dass wir in einer Zeit leben, in der wir zumindest so einen Kompromiss finden können“, sagt Christian Baldauf. „So schwierig ein Wahlkampf in Pandemiezeiten ist, er bietet auch die Chance, die Digitalisierung in Rheinland-Pfalz endlich voran zu treiben.“ Der Oppositionsführer ist überzeugt: „Ich glaube, wir werden gestärkt aus dieser Zeit herausgehen.“