Zwischenbilanz : Vor Corona-Gipfel keine Lockerungen in Sichtweite

Berlin Kanzlerin Angela Merkel will nach zwei Wochen Teil-Lockdown mit den Ministerpräsidenten Zwischenbilanz ziehen. Zankapfel sind die Schulen. Die rheinland-pfälzische Landeschefin Malu Dreyer ist gegen deren flächendeckende Schließung.

Bund und Länder wollen bei Beratungen am 23. November entscheiden, ob der auf November befristete Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie vor Weihnachten verschärft werden muss oder teils gelockert werden kann.

Als größter Knackpunkt bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am heutigen Montag zeichnete sich das Schulthema ab. Zwar sei man im Grundsatz einig, dass die Schulen für Präsenzunterricht geöffnet bleiben sollten, hieß es aus Vorberatungen. Eine Mehrheit der Länder wolle demnach aktuell nichts an den derzeit geltenden Regelungen ändern. Das Kanzleramt sei dagegen bereit, schon jetzt über Veränderungen etwa bei den in den Schulen geltenden Abstandsregeln, der Gruppengröße oder die Einführung von Wechsel­modellen im Unterricht zu reden. Hier seien die Fronten verhärtet, war zu hören. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) sind gegen flächendeckende Schließungen. Dreyer und Hubig – die auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist – sagten, sie könnten die Bedenken der Lehrerverbände und besorgter Eltern und Schüler verstehen. Die vorliegenden Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Schulen gerade nicht die Orte seien, an denen sich Menschen ansteckten. Seit Ende der Sommerferien analysiere das Landesuntersuchungsamt wie hoch dort die Ansteckungsgefahr ist. „Das Ergebnis: Sehr gering.“ Maßgebliche Übertragungsraten seien dort nicht festzustellen.