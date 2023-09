Zweibrücken Steine bringen Kinder in Bewegung

Doch nicht nur Kindergärten und Schulen sollen von der Initiative profitieren dürfen. Auch Einrichtungen, die sich um beeinträchtige Menschen kümmern, will Saskia Griffin erreichen. So hat das Caritas-Förderzentrum Paul Josef Nardini in der Siebenpfeifferstraße die Bewegungssteine bereits in seine Arbeit integriert. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Bewegungsförderung inklusiv zu gestalten und deshalb einen Bewegungsparcours geschaffen, der speziell auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet ist“, sagt Stefan Dinhof, Bereichsleiter Fördern und Betreuen. „Wir haben die Bewegungssteine so gestaltet, dass sie auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich und ansprechend sind. Dieser inklusive Ansatz soll zudem zeigen, dass Bewegungsförderung keine Barrieren kennen sollte und für alle zugänglich sein kann.“ Übrigens: Wie die Kita Meisenstraße hat auch das Caritas Förderzentrum kleine Bewegungssteine auf seinen Spazierwegen rund um die Einrichtung ausgelegt. Dritter im Bunde ist aktuell der Bewegungskindergarten in Großsteinhausen. Hier gestalten Team und Kinder allerdings einen öffentlichen Bewegungssparcours im Ort, der für alle zugänglich ist. Anfang Oktober soll er fertig sein.