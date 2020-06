Corona-Konjunkturprogramm des Bundes : Rheinland-Pfalz schnürt ergänzendes Geldpaket

Mainz Mit zusätzlichen Millionen will das Land das Corona-Konjunkturprogramm des Bundes ergänzen. 50 Millionen sind für den Tourismus vorgesehen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Konjunkturpaket des Bundes mit einem eigenen Programm unterstützen. „Wir wollen ein ergänzendes Programm machen, das in der zweiten Jahreshälfte den Unternehmen hilft, zusätzliche Stärken aufzubauen“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einer Kabinettsitzung am Dienstag in Mainz. Ein Baustein steht bereits jetzt fest: Als einen ersten Teil des Programms nannte Wissing Förderungen für den Tourismus mit Landesmitteln über 50 Millionen Euro, die bis 2022 fließen sollen.