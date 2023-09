Kulturprogramm Zweibrücken ab Herbst Zweibrücken macht Theater – und Musik

Auch die Zweibrücker Euroclassic-Konzerte finden traditionell im Spielzeitheft ihren Platz.

Die Reihe startet in Zweibrücken am 10. September mit der irischen Singer-Songwriterin Wallis Bird. Der Genre-Bogen wird gespannt von Klassik mit dem Kammerorchester der Großregion (am 8. Oktober) und dem Trio Vivente und Laura Ruiz Ferreres (am 28. Oktober), über Rock und Pop mit The original Pink Floyd Project (am 29. September), und Manfred Mann’s Earth Band (am 27. Oktober) bis hin zu Irish Folk mit „Seven Drunken Nights - The Story of the Dubliners“ (am 24. Oktober). Gefühlvoll wird es sowohl am 1. Oktober mit der SWR Big Band & Ola Onabulé mit dem Programm „Soul Encounter“ als auch am 29. Oktober beim Unplugged Konzert von Gregor Meyle und seiner Band.