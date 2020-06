1. FC Kaiserslautern : Kühlwetter vertreibt das Abstiegsgespenst

Christian Kühlwetter erzielte beide FCK-Tore beim 2:1-Sieg über Schlusslicht Carl Zeiss Jena. Foto: dpa/Thomas Frey

Kaiserslautern Der Spieler des 1. FC Kaiserslautern ist beim 2:1-Sieg gegen Jena Mann des Tages – trotz eines verschossenen Elfmeters.

Nach vier sieglosen Heimspielen am Stück hat der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in der 3. Fußball-Liga wieder eine Partie im Fritz-Walter-Stadion gewonnen. Der 2:1 (2:0)-Erfolg über Schlusslicht Carl Zeiss Jena wird allerdings nicht als Heimsieg gewertet. Wegen der Corona-Verfügungen in Thüringen war die Partie aus Jena auf den Betzenberg verlegt worden – offiziell war die Partie für die Roten Teufel ein Auswärtsspiel.

Doch egal ob Heimsieg oder Auswärtserfolg – durch die drei Punkte können die Pfälzer im Abstiegskampf kräftig Durchschnaufen. Mit 41 Punkten liegt Kaiserslautern nun acht Zähler vor dem Halleschen FC, der den ersten Abstiegsplatz belegt.

Der Mann des Tages auf Seiten der Roten Teufel war Christian Kühlwetter – und das obwohl er einen Elfmeter verschoss. Mit zwei Toren war der 24-Jährige dennoch der Garant für den Sieg. Sein erster Treffer gelang Kühlwetter bereits nach sechs Minuten. Lauterns Florian Pick nutzte einen Fehler von Jenas Marius Grösch an der Mittellinie und setzte gedankenschnell Kühlwetter auf dem linken Flügel in Szene. Der Offensivmotor der Pfälzer zog nach innen und schlenzte das Leder aus 16 Metern gefühlvoll in die rechte Ecke.

Der FCK kontrollierte die Partie anschließend nach Belieben und ließ Jena kaum einmal über die Mittellinie kommen. Die ganz großen Chancen blieben aber zunächst aus. Bis zur 32. Minute. Pick drang mit Wucht und Willen in den Jenaer Strafraum ein und bewies das Auge für den mitgelaufenen Hendrick Zuck. Der legte den Ball an Justin Schau vorbei – und wurde von diesem von den Beinen geholt. Elfmeter für den FCK. Kühlwetter trat an, um seinen Doppelpack zu schnüren – traf aber nur den linken Pfosten. Kaiserslautern ließ sich von dem Fehlschuss aber nicht aus der Bahn werfen. Nur zwei Minuten später rollte der nächste Angriff der Pfälzer auf das Tor der Thüringer zu. Pick traf aus 15 Metern zunächst nur den Pfosten, erkämpfte sich aber seinen eigenen Abpraller wieder. Nach einem feinen Doppelpass leitete Pick den Ball erneut auf Kühlwetter weiter. Und diesmal behielt der 24-Jährige die Nerven und jagte das Leder aus halblinker Position humorlos unter die Latte.

Nach dem Seitenwechsel hätten die Roten Teufel rasch für klare Verhältnisse sorgen können. Pick entwischte einmal mehr seinen Gegenspielern im Mittelfeld, ging allein auf das Jenaer Tor zu. Doch statt selbst abzuschließen, legte der Lauterer noch einmal quer auf Startelf-Debütant Anas Bakhat. Jenas Joy-Lance Mickels unterband das Anspiel in höchster Not (48.).

Der Sieg des FCK gegen bis dahin harmlose Jenaer schien trotzdem nur noch Formsache. Zu dominant waren die Roten Teufel bis zu diesem Zeitpunkt aufgetreten. Doch dann kam die 54. Minute. Nach einem Eckball für die Thüringer drosch Jenas Grösch den Ball per sehenswerter Volleyabnahme unhaltbar zum Anschluss in den linken Winkel.

In der Folge war der FCK völlig von der Rolle. Jena, das zuletzt schon Spitzenreiter Duisburg ein Unentschieden (1:1) abgeknöpft hatte, wurde mutiger. Und hatte Chancen. FCK-Torwart Lennart Grill musste gegen Mickels (58.) und Julian Günther-Schmidt (67.) die Führung festhalten. Auf der Gegenseite vergab Lauterns Timmy Thiele, der fünf Meter vor dem Tor zum Abschluss kam, leichtfertig die Entscheidung (79.). Die Schlussphase gehörte aber erneut Jena. Bei einem Distanzschuss von Günther-Schmidt musste Grill sein ganzes Können aufbieten (82.). Vier Minuten später rauschte ein Schuss von Jannis Kübler knapp am FCK-Tor vorbei. Die Roten Teufel zitterten den Sieg über die Zeit – und beenden die englische Woche in der 3. Liga mit sieben Punkten.

Die zweite Hälfte seiner Elf traf bei FCK-Trainer Boris Schommers auf wenig Verständnis. Er habe eine „sehr gute erste Halbzeit und eine sehr schlechte zweite“ gesehen. „Wir haben alles im Griff, vergeben aber leichtfertig das 3:0 und verlieren nach dem Gegentreffer völlig unnötig den Faden“, zürnte der Coach. Er ergänzte: „Ich hatte gedacht, dass wir aus den Fehlern gelernt hätten, die wir vor der Corona-Pause gemacht haben. Aber die Mannschaft scheint es immer noch nicht zu begreifen.“