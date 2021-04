Virtueller Kreistag Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken : Viel Einstimmigkeit bei „zweitbester Lösung“

Zweibrücken/Pirmasens Spielgemeinschaften bis zu Verbandsliga? Die 24 Vereine, die am Kreistag des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken teilnehmen, stimmen dem Antrag des VB Zweibrücken und SV Ixheim einstimmig zu. Dort wird Reiner Ehrgott zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt.

Drewitz fand deutliche Worte in Richtung Politik. „Es kann nicht sein, dass weder die Bundes- noch die Landesregierung in der Lage sind, über vier Wochen verlässliche Aussagen zu treffen. Was gerade passiert, ist ein wirtschaftlicher und sozialer Kahlschlag, gegen den wir angehen müssen.“ Die Ungewissheit, wie und wann es weitergeht, sei im Aktiven-Bereich noch akzeptabel, nicht aber bei den Jüngsten. „Die Sechsjährigen wissen doch seit einem Jahr nicht mehr, was Fußballspielen überhaupt ist“, gab er zu bedenken. Daher sei es die dringlichste Aufgabe der Vereine, bei den F- und G-Junioren die Bindung zum Fußball wieder herzustellen und zu stabilisieren.