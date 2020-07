Prämie gilt nur für Altenpfleger : Krankenpfleger sind enttäuscht: Sie erhalten keinen Corona-Bonus

Die Krankenpfleger haben in der Corona-Krise großes Engagement bewiesen. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin/Mainz Die ausgelobte Prämie gibt es nur für Beschäftigte in der Altenpflege. Kammer und Gewerkschaft fordern Zahlungen für alle Pfleger als Zeichen der Wertschätzung in der Krise.

Die Pflegekräfte in Deutschland haben in der Corona-Krise wertvolle Arbeit für die Gesellschaft geleistet – und die Politik wollte ihrer Wertschätzung dafür finanziell Ausdruck verleihen. Bis zu 1500 Euro steuerfrei sollten die Pflegekräfte daher erhalten, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im April versprochen.

Doch viele der Pflegekräfte werden enttäuscht sein, wenn sie mit dem Juli-Gehalt nicht die Prämie enthalten. Denn das vom Bundestag verabschiedete Gesetz sieht dieses finanzielle Dankeschön lediglich für die Beschäftigten in der Altenpflege vor.

„Überall dort, wo professionell Pflegende tagtäglich zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung beitragen und gleichzeitig einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, wie beispielsweise in Stationen, in denen Corona-Patienten versorgt wurden oder in Notaufnahmen, müssen die Prämien als Selbstverständlichkeit betrachtet werden“, betont Kammer-Präsident Markus Mai.