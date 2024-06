Kolumne Nachgedacht Keine Spur von Europa

Den Zuschauern entgingen so viele Informationen, die durchaus interessant gewesen wären, auch für die heimische Debatte. So ließ etwa Viktor Orban in Ungarn mächtig Federn, und in Polen konnte Donald Tusk den Triumph der liberalen Kräfte gegen die populistische Pis wiederholen. Der Aufstieg der Rechten verläuft also nicht linear. Auch in Dänemark erlitten sie Einbußen. Weil die Sozialdemokraten dort eine restriktive Flüchtlingspolitik betreiben? In Holland lag Rot-Grün vorn, und die bei uns arg gebeutelten Sozialdemokraten wurden in Portugal und Schweden stärkste Kraft. Insgesamt also ein uneinheitliches Bild, das auch erklärt, warum die Verschiebungen im Europaparlament nicht extrem sind. Es gibt zwar eine leichte Rechtstendenz, auch sind Liberale und Grüne schwächer geworden. Viel mehr ist nicht passiert.