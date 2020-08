Zoo Kaiserslautern geht von Diebstahl aus : Albino-Känguru-Baby verschwunden

Mila, hier im Sack seiner Mutter Monja, hatte seit einigen Wochen viele Besucher in den Siegelbacher Zoo gelockt. Foto: Stadt Kaiserslautern

Der Siegelbacher Zoo in Kaiserslautern vermisst sein beliebtes Albino-Känguru-Baby Mila. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.Laut der Stadt Kaiserslautern wurde das Albino-Baby am Mittwochmorgen das letzte Mal im Gehege gesehen.

