Kerwe in Hengstbach Pointenhagel unterm Nussbaum

„Ihr liewe Leid, esse viel unn drinke feschd“, so die humorvolle Empfehlung der beiden Kerweredner am Sonntag zum Ausklang der Rede und beim Übergang zum gemütlichen Teil mit einer riesigen Kaffeerunde bei schmackhaften Backerzeugnissen, alles ganz nach Hengstbacher Landfrauenart. Was ihnen Lea und Marvin davor bei der in jeder Beziehung unterhaltsamen Kerwerede mit hervorragend gereimt Neuigkeiten zu präsentieren wussten, ist ein Kerwehöhepunkt für sich gewesen. Momentaufnahmen trugen ebenso zur Heiterkeit bei wie die Schilderungen zu Ereignissen aus dem Dorfgeschehen.