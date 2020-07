Entgegen Befürchtungen : Keine Zunahme häuslicher Gewalt in Rheinland-Pfalz trotz Corona-Krise

Keine Zunahme häuslicher Gewalt in Rheinland-Pfalz trotz Corona-Krise

Die Gewalt richtete sich laut Polizei in 689 Fällen gegen das eigene KInd. Symbolfoto: dpa Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Mainz Laut Polizei ist es in der Pandemie nicht zu mehr Gewalt in den Familien gekommen. Dennoch wurden im ersten Halbjahr fast 5000 Übergriffe gezählt – meist gegen Partnerin oder Partner.

(dpa) 4843 Opfer häuslicher Gewalt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik für das erste Halbjahr 2020 in Rheinland-Pfalz erfasst. Das waren 16 Erwachsene und Kinder mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und 41 weniger als in den ersten sechs Monaten 2018, wie Innenministeriumssprecherin Sonja Bräuer in Mainz sagte.