Entscheidung der Gebietsspruchkammer : Keine Punkte am Grünen Tisch: SVN bleibt in der A-Klasse

Zweibrücken Der SVN Zweibrücken spielt auch in der kommenden Saison in der A-Klasse. Die Fußball-Gebietsspruchkammer hat entschieden, dass die am 17. November nicht ausgetragene Partie des SVN gegen den SV Obersimten (wir berichteten) ohne Wertung bleibt.

Das teilte der Trainer des SVN, Andreas Hergert, am Mittwoch auf Merkur-Nachfrage mit. „Keine Mannschaft bekommt einen Punkt“, sagt Hergert,

In der Begründung habe die Spruchkammer darauf hingewiesen, dass das Spiel nicht ordnungsgemäß abgemeldet worden sei. Deshalb könne die Spruchkammer keine Entscheidung fällen. In der Mitteilung an die Vereine schreibt die Kammer, dass damit das Verfahren eingestellt werde. Dadurch bleibt der SVN nach der Quotientregelung mit 1,94 Punkten hinter dem FK Clausen (2,0) auf dem dritten Platz. Wäre die Partie zugunsten der Zweibrücker gewertet worden, wäre der SVN mit Clausen gleichgezogen und hätte ebenfalls das Aufstiegsrecht angeboten bekommen. Ob die Zweibrücker dieses auch wahrgenommen hätten, war aber noch nicht abschließend geklärt.