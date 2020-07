Politik : Kampf gegen Kindesmissbrauch: Seehofer will Daten länger speichern

Berlin Innenminister Seehofer (CSU) möchte die Speicherfrist für Computer-Adressen von 10 Wochen auf mindestens sechs Monate verlängern. Die FDP kritisiert dies als „das falsche Mittel“.

(afp) Im Kampf gegen Kindesmissbrauch drängt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine auf sechs Monate verlängerte Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen. Einen Bericht der „Bild am Sonntag“ über einen entsprechenden Brief Seehofers an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. In dem der Nachrichtenagentur AFP auszugsweise vorliegenden Brief verweist Seehofer darauf, dass IP-Adressen häufig den „ersten und einzigen Ermittlungsansatz“ darstellten, „der den Ermittlungsbehörden in Fällen von Kinderpornografie zur Verfügung steht“.