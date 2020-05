Verfassungsschutzbericht in Rheinland-Pfalz : Lewentz: Rechtsextreme sind größte Bedrohung

Roger Lewentz am Montag bei der Pressekonferenz in Mainz. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz/Zweibrücken Verfassungsschutz im Land zählt 70 AfD-Politiker zu diesem Spektrum. Insgesamt gehen die Gewalttaten laut aktuellem Bericht zurück.

„Allesamt aufknüpfen! Weit sichtbar bis nur noch Knochen baumeln, Soll jeder sehen was passiert wenn man sein Volk betrügt.“ Es ist ein Auszug rechter Hetze gegen Politiker, auf den rheinland-pfälzische Verfassungsschützer im vergangenen Jahr im Internet gestoßen sind. Geht es nach Innenminister Roger Lewentz (SPD), dann ist der Rechtsextremismus die „größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Der Minister sagt, er beziehe sich auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Anschlag auf die Synagoge in Halle, das Attentat in Hanau, das verbotene rechtsextreme Netzwerk Combat 18 und rechte Parallelwelten im Internet. Um dort Hass und Hetze zu bekämpfen und Netzwerke aufzuspüren, arbeitet seit August eine Eingreiftruppe im Land, die bislang 66 Taten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet habe.