Saarländischer Landtag : Innenausschuss: Keine Hinweise auf Behörden-Fehler im Fall Kusel

Nach der Tötung von zwei Polizeibeamten in Kusel sieht der Innenausschuss des saarländischen Landtags keine Anzeichen für behördliches Versagen in dem Fall. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Die saarländischen Abgeordneten beschäftigten sich am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags mit dem Handeln von Jagd- und Waffenbehörde im Fall Kusel. Diese hätten im Umgang mit dem Verdächtigen ordnungsgemäß gehandelt.

Mehr als vier Wochen nach der Tötung von zwei Polizisten bei Kusel hat sich der Innenausschuss des saarländischen Landtages mit dem Waffenbesitz des Tatverdächtigen (38) beschäftigt. „Der Sachverhalt wurde so dargestellt, dass wir feststellen konnten, dass es derzeit keine Hinweise auf ein behördliches Versagen gibt, dass also Waffen- und Jagdbehörden hier ordnungsgemäß im Rahmen ihrer Zuständigkeit gehandelt haben“, sagte die Ausschussvorsitzende Petra Berg (SPD) am Donnerstag.

Der Tatverdächtige hatte seit März 2020 keinen Jagdschein mehr, seine Waffen hatte er laut Landkreistag Saarland bis Januar 2020 an Erwerbsberechtigte abgegeben. Nach diesem Zeitpunkt sei er nur noch in Besitz von Schalldämpfern inklusive Waffenbesitzkarten gewesen. Mit diesen soll er sich Waffen vorübergehend ausleihen haben können.

Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizeikommissar waren am 31. Januar bei einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel (Westpfalz) erschossen worden. Der 38-Jährige sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft: Er soll die Beamten mit fünf Schüssen getötet haben. Zudem besteht gegen ihn der Tatverdacht der gewerbsmäßigen Jagdwilderei - wie auch gegen einen 32-Jährigen, der mit am Tatort gewesen sein soll und auch in U-Haft sitzt.